[Critique ciné] Patriots Day (Traque à Boston), un modèle d'efficacité

Puisant dans l'histoire récente, Peter Berg et son acteur fétiche, Mark Wahlberg, sont en passe de s'imposer, l'air de rien, comme les chantres d'une Amérique oubliée et de ses héros anonymes, révélés par des situations extrêmes. Après la catastrophe de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, voici donc Patriots Day, reconstitution, sous forme de compte à rebours embrassant différents points de vue, de l'attentat du marathon de Boston, en 2013. Le réalisateur sait y faire et sa mise en scène, sans bavures, est un modèle d'efficacité, servie par une distribution à la solidité éprouvée. On regrettera d'autant plus un dernier acte où le film se vautre dans une surenchère d'action, assortie d'un couplet patriotique bas du front.

De Peter Berg. Avec Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman. 2h09. Sortie: 22/03. *** Lire aussi le portrait de l'acteur Themo Melikidze dans le Focus du 17 mars.