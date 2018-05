[Critique ciné] Overboard, rien d'une réussite

Était-il nécessaire de réaliser un remake inversé du film de Gary Marshall, réalisé en 1987 avec Goldie Hawn dans le rôle principal, celui d'une riche héritière devenue amnésique et qu'un faux mari revendique comme son épouse? Certes, Anna Faris fait tout ce qu'elle peut, jusqu'au mimétisme, pour évoquer la pétillante Goldie. Certes aussi, le scénario est revu façon féministe: c'est un homme richissime et odieux qui perd la mémoire et une femme de milieu très modeste qui en fait son mari pour le tyranniser en mode revanchard... Mais si le but d'une comédie est de faire rire, ce nouvel Overboard, pauvre en bons gags et englué dans les conventions, n'a rien d'une réussite!

De Bob Fisher, Rob Greenberg. Avec Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria. 1h35. Sortie: 23/05. **