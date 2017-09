[Critique ciné] Ôtez-moi d'un doute: François Damiens et Cécile de France jouent au chat et à la souris

Cette question explose au visage d'Erwan, inébranlable démineur breton, quand il apprend que son paternel n'est pas son père biologique mais aussi que sa propre fille, Juliette, est enceinte. Double révélation qui aura le don de mettre tout son petit monde sens dessus dessous, et que Carine Tardieu (Du vent dans mes mollets), cinéaste doublée d'une auteure de romans pour la jeunesse, instrumentalise en un empilement décomplexé de coïncidences et de quiproquos. Parfois drôle dans le registre de l'humour gentiment dingo, nettement plus embarrassante dans celui de l'émotion facile, une inoffensive quête des origines où François Damiens et Cécile de France n'en finissent pas de jouer au jeu vaudevillesque du chat et de la souris.

De Carine Tardieu. Avec François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand. 1h37. Sortie: 06/09. **(*)