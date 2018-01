[Critique ciné] Normandie nue, comédie sociale piquante et bon enfant

Un village normand. La crise qui frappe le monde agricole. Des éleveurs en révolte, qui bloquent l'autoroute. Un photographe américain célèbre, en route vers Paris, doit faire un détour. Il aperçoit un champ et tombe en arrêt. C'est là qu'il créera sa nouvelle oeuvre: une photo des habitants du bourg, totalement nus. "On est déjà à poil avec la crise, alors un peu plus, quelle importance?", clame le maire (François Cluzet), dont les administrés hésitent, mais qui voit là la chance d'attirer l'attention, plus qu'avec un blocage routier... Philippe Le Guay (Les Femmes du 6e étage) signe une comédie sociale piquante et bon enfant, qui fait sourire tout en invitant à la réflexion.

De Philippe Le Guay. Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison. 1h45. Sortie: 24/01. ***(*)