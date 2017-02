[Critique ciné] My First Highway, une atmosphère troublante

Pour son premier long métrage, Kevin Meul a choisi d'associer chronique estivale, récit d'apprentissage et accents de film noir. Sans atteindre aucun sommet, il fait entendre une voix personnelle, bien aidé par les prometteurs Aaron Roggeman (Benjamin) et Romy Lauwers (Annabel). Si la narration n'est pas toujours assurée, My First Highway réussit à créer une atmosphère troublante, en décalage avec les clichés du film d'amours adolescentes.

DE KEVIN MEUL. AVEC AARON ROGGEMAN, ROMY LAUWERS, NATALI BROODS. 1H22. SORTIE: 01/03. ***