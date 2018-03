[Critique ciné] Mme Mills, une voisine si parfaite: une comédie grotesque

Après Michèle Laroque avec son Brillantissime, voici qu'une autre actrice-réalisatrice se porte candidate au titre -très disputé- de pire film de l'année. Sophie Marceau ne fait pas les choses à moitié avec cette comédie grotesque où une éditrice de romans à l'eau de rose (jouée par elle-même) se lie d'amitié avec une voisine âgée. Ou plutôt un voisin, car c'est un homme (Pierre Richard, épouvantable) qui se cache sous les tailleurs et les perruques de Mrs Mills... Rien de consistant à retirer de ce film, sinon et une fois de plus l'éternelle jeunesse d'une Marceau rayonnante.

De Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude. 1h28. *(*)