[Critique ciné] Marie-Francine, aussi grinçant que féroce

Sale temps pour Marie-Francine (Valérie Lemercier) qui, voyant son mari Emmanuel (Denis Podalydès) la quitter pour plus jeune qu'elle avant de perdre son emploi de chercheuse dans la foulée, n'a d'autre ressource que de retourner vivre chez ses parents, "Daddick" (Hélène Vincent) et "Papick" (Philippe Laudenbach), à 50 ans bien frappés. Et ces derniers, un couple du 16e définitivement "vieille France", de prendre les choses en main à grand renfort d'infantilisation, organisant bientôt un défilé de prétendants bien nés, et intronisant leur fille gérante d'une boutique de cigarettes électroniques. Commerce dont Miguel (Patrick Timsit), chef dans le restaurant voisin, et lui-même dans une situation incertaine, franchit un jour le seuil. Et de renouer l'un et l'autre avec des sensations adolescentes...

Valérie Lemercier (impeccable dans un double rôle, puisqu'à Marie-Francine, elle ajoute sa soeur Marie-Noëlle) associée à Patrick Timsit dans une comédie romantique? Voire... Le film fonctionne pourtant au-delà de toute espérance, question de tempo -et la comédienne, qui réalise ici son cinquième film, le maîtrise à la perfection-, mais aussi de ton, over the top juste ce qu'il faut, et qui ajoute aux quiproquos et rebondissements d'usage une coloration acide. Si Marie-Francine revisite aimablement la carte des sentiments -"L'amour, c'est comme une cigarette", y chante Sylvie Vartan-, la satire n'est guère éloignée en effet, et le binôme de petits bourgeois vacant à leurs activités G.B.M. (golf-bridge-messe) qu'incarnent Hélène Vincent et Philippe Laudenbach est à hurler, emmenant l'air de rien ce vaudeville enlevé en terrain aussi grinçant que féroce...