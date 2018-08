[Critique ciné] Lukas, le retour de Jean-Claude Van Damme

Dix ans après la belle surprise de JCVD, Jean-Claude Van Damme revient au bercail belge pour s'y ressourcer. À raison, car même s'il a le trait pesant et parfois forcé, Lukas joue efficacement la carte du polar noir mâtiné de scènes d'action bien dans la ligne de son acteur vedette. Van Damme y incarne un ex-garde du corps devenu videur de boîte de nuit et qui vit seul avec sa fille de huit ans. Pour ne pas perdre celle-ci, Lukas infiltrera le milieu pour un policier (Sami Bouajila) aux visées incertaines... Réalisé par un Français mais tourné en Belgique, le film offre des rôles inquiétants aux Flamands Sam Louwyck et Kevin Janssens. On y voit aussi le rappeur Kaaris et l'émouvante Sveva Alviti, interprète de Dalida dans le film du même nom.

De Julien Leclercq. Avec Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti, Sami Bouajila. 1 h 22. Sortie: 22/08. ***