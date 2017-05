[Critique ciné] Low Notes, dialogue entre réel et fiction

Nous sommes à Los Angeles, où un étudiant venu de la côte Est et son pote chilien excentrique goûtent à une vie de liberté, fêtes et filles ayant (nette) priorité sur les cours... On se demande parfois ce qui a pu motiver le cinéaste à s'attacher à Leon et Alexis, au point de leur consacrer un film. Mais du vide de leur existence oisive naissent des élans étonnamment séduisants. Quelques maladresses n'empêchant pas l'ensemble d'exiger l'attention.

De Laurier Fourneau. Avec Dash Boam, Pedro Fontaine, Cooper Oz. 1h25. Sortie: 31/05. ***