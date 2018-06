[Critique ciné] Love, Simon: remarquablement écrit et joué

Simon a 17 ans. Il grandit dans une famille unie, et un quartier privilégié d'une banlieue américaine. Il a des amis fidèles, et tout ce qu'un adolescent dans la norme pourrait désirer. Tout sauf une histoire d'amour. C'est là que les choses se compliquent, car Simon sait depuis l'âge de treize ans qu'il est homosexuel. Et n'a jusqu'ici jamais osé en parler à personne... Remarquablement écrit et joué, voici un film aussi touchant que drôle, sur un sujet du "coming out" jamais traité avec pareille justesse dans le milieu choisi par Greg Berlanti, producteur passé à la réalisation. Sa sagesse et son romantisme, que d'aucuns lui reprocheront, font partie de son charme, inspirant.

De Greg Berlanti. Avec Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner. 1h50. Sortie: 20/06. ***(*)