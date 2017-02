[Critique ciné] Lion, pas vraiment le nouveau Slumdog Millionaire

La publicité du film annonce un peu abusivement "un nouveau Slumdog Millionaire". Espoir sans doute d'égaler le succès fou du film de Danny Boyle. Mais si Dev Patel est l'acteur principal (et charismatique) des deux films, Lion adopte une forme bien plus classique, voire académique, et le sujet en est d'une autre nature. C'est d'émigration et surtout d'adoption qu'il est question dans ce récit mettant en scène un jeune Australien d'origine indienne, aimant ses parents adoptifs mais nourrissant le projet de retrouver mère, frère et soeur dans un village d'origine dont la trace s'est perdue. Adapté d'une histoire vraie, le film cherche l'émotion avec trop d'insistance, au risque de rendre un peu lisse un drame pourtant riche en âpreté.

DE GARTH DAVIS. AVEC DEV PATEL, ROONEY MARA, NICOLE KIDMAN. 1H59. SORTIE: 22/02. ***