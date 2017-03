[Critique ciné] Les Schtroumpfs et le village perdu, bien plus proche de la BD

Après deux films mêlant acteurs réels et images de synthèse, c'est (enfin) un pur film d'animation que propose Sony, détenteur pour le meilleur et pour le pire des droits d'adaptation sur les créatures imaginées à la fin des années 50 par le dessinateur belge Peyo. Smurfs: The Lost Village lance la Schtroumpfette et trois de ses amis dans une expédition à la recherche d'un mystérieux village où vivraient, ou auraient vécu, d'autres Schtroumpfs. Une forêt magique à la Tolkien et l'inévitable sorcier Gargamel se dresseront sur leur route, bien plaisante à vrai dire. Et combien plus proche de la BD originale!

DE KELLY ASBURY. AVEC LES VOIX DE DEMI LOVATO, JULIA ROBERTS, MANDY PATINKIN. 1H35. SORTIE: 29/03. ***(*)