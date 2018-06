[Critique ciné] Les Dents, pipi et au lit: indigent

Antoine travaille dans la publicité. Célibataire, la quarantaine festive et immature, il vit en colocation avec un ami dont le départ pour New York l'amène à chercher un remplaçant. Le nouveau colocataire d'Antoine sera... une colocataire. Mais Jeanne, qui a quitté son mari et est en instance de divorce, ne vient pas seule. Ses enfants de cinq et huit ans feront vite de l'existence d'Antoine un véritable enfer! Et une comédie sur la coloc de plus pour un cinéma français toujours aussi indigent quand il s'agit de jouer la carte de l'humour un peu corsé. Arnaud Ducret, trop court pour porter un film, et une Louise Bourgoin étrangement éteinte, ne peuvent pas sauver le premier film du fils de pub Emmanuel Gillibert.

D'Emmanuel Gillibert. Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland. 1h45. Sortie: 13/06. *(*)