[Critique ciné] Le Retour du héros, une bonne surprise

Fantaisie épistolaire revisitant Choderlos de Laclos sur le mode de l'héroïsme de pacotille avant de virer au marivaudage ludique et décomplexé, le nouveau long métrage de Laurent Tirard (Le Petit Nicolas, Astérix et Obélix: Au service de sa Majesté) a des allures de festival Jean Dujardin. Lequel s'en donne à coeur joie là où il est le meilleur: sur le terrain miné de l'humour veule et phallocentré, subvertissant les codes du film en costumes comme pour mieux déconstruire l'obsession bien-pensante d'aujourd'hui. Il y a une vraie jubilation dans cette comédie populaire en tout point respectable, jusque dans ce final certes plus consensuel mais qui s'autorise un ultime pied de nez. Une bonne surprise.

De Laurent Tirard. Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant. 1h30. Sortie: 14/02. ***(*)