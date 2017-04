[Critique ciné] La Vallée des loups, aussi beau que simple

Et entend bien trouver leurs traces et les observer, sans interférence, à juste distance d'un animal autrefois honni et redouté, mais devenu aujourd'hui le symbole d'une nature rebelle à la domination de l'Homme... Nous suivons Jean-Michel Bertrand d'étape en étape, au fil des mois, des saisons, sous la neige, le soleil ou la pluie. Sa patience n'a d'égal que son enthousiasme et son respect de chaque instant pour des loups que ses yeux et sa caméra finissent par pouvoir fixer, en images aussi belles que simples en regard des efforts consentis!

DE JEAN-MICHEL BERTRAND. 1H30. SORTIE: 12/04. ***(*)