[Critique ciné] La Mécanique de l'ombre, sobre et captivant

Avec, au petit écran, la remarquable série Le Bureau des légendes, et au grand ce premier long métrage assez fascinant de Thomas Kruithof. Un chômeur de longue durée, rescapé d'un burn-out, s'y voit proposer le travail de transcription d'écoutes téléphoniques menées par les services de renseignement français. François Cluzet incarne cet homme qu'un large paiement au noir n'empêche pas de craindre une manipulation. Très sobre et d'autant plus captivant, un thriller parano (et franco-belge) réussi.

De Thomas Kruithof. Avec François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila. 1 h 33. Sortie: 11/01. ***(*)