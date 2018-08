[Critique ciné] L'espion qui m'a larguée, inepte et redondant

Un fort improbable concours de circonstances arrache deux amies à leur confort angelino pour en faire des apprenties espionnes, expédiées aux quatre coins de l'Europe pour peu ou prou sauver le monde... Buddy movie au féminin doublé d'une parodie de film d'espionnage, The Spy Who Dumped Me alterne humour et action au gré d'un scénario délirant. Quelques gags bien sentis et l'abattage de ses deux comédiennes (Mila Kunis et Kate McKinnon) compensent le caractère inepte et redondant de l'affaire...

COMÉDIE D'ESPIONNAGE De Susanna Fogel. Avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux. 1 h 57. Sortie: 08/08. ***