[Critique ciné] Kidnap, choix désastreux d'Halle Berry

Un instant d'inattention et le petit est enlevé par un couple de rednecks. Ils prennent la fuite en voiture, elle saute dans la sienne. L'heure vingt qui suit est entièrement consacrée à une course-poursuite à travers la Louisiane. Hélas, le réalisateur Luis Prieto (le remake américain de Pusher) n'a semble-t-il pas confiance en son concept et se sent obligé de faire des pauses pour tenter de nous tirer des larmes façon mélo. La pauvre Halle Berry, elle, passe son temps à parler toute seule pour expliquer ce qui lui arrive. Un choix désastreux qui cache un cruel manque de créativité. Revoyez plutôt Mad Max: Fury Road.

De Luis Prieto. Avec Halle Berry, Christopher Berry, Chris McGin. 1h34. Sortie: 17/05. **