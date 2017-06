[Critique ciné] It Comes at Night, mieux qu'un traditionnel film de zombies

La nature de la menace et ses origines ne sont pas précisées, ni encore moins expliquées. Mais une contagion dramatique transforme les humains en créatures agressives qu'une famille de survivants, réfugiée dans sa maison au coeur d'une forêt, s'emploie à tenir à distance, à éliminer s'il le faut... Par son grain réaliste et sa réalisation prenante, oppressante même, It Comes at Night sort de l'ordinaire des films de zombies et offre une expérience assez singulière. Le facteur humain y est abordé avec intelligence, sans oublier pour autant le malaise et la peur.

De Trey Edward Shults. Avec Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott. 1h37. Sortie: 28/06. ***(*)