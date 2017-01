[Critique ciné] Il a déjà tes yeux, drôle et bienveillant

Lucien Jean-Baptiste, acteur-réalisateur-scénariste né en Martinique, s'était révélé en 2008 avec le très amusant et piquant La Première Etoile. Son programme? Faire rire du racisme ordinaire en en retournant les clichés dans un esprit satirique et rassembleur malgré les différences. Il a déjà tes yeux poursuit sur cette lancée en narrant les mésaventures d'un couple black rêvant d'adopter et se voyant confier un bébé... tout blanc et blond! Jean-Baptiste et Aïssa Maïga jouent avec verve les parents exposés au regard des autres, dans une comédie très drôle et bienveillante, au charme tout juste altéré par une conclusion trop facile.

De Lucien Jean-Baptiste. Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman. 1h35. Sortie: 18/01. ***(*)