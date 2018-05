[Critique ciné] I Feel Pretty, long mais plaisant

Employée d'une grande société de cosmétiques, Renée est complexée par ses kilos en trop et son visage banal. Un jour, après un choc au crâne, elle se découvre une apparence sublime et sexy... mais qu'elle seule aperçoit. Amy Schumer (révélée en stand-up) tire un parti tonique d'un scénario improbable et un tantinet démago. Trop long mais assurément plaisant, le film offre à Michelle Williams un amusant contre-emploi de ravissante idiote.

D'Abby Kohn et Marc Silverstein. Avec Amy Schumer. 1h37. Sortie: 02/05. ***