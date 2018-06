[Critique ciné] Gueule d'ange, inconfortable mais émouvant

Entre Marlène (Marion Cotillard) et Elli (Ayline Aksoy-Etaix), sa fille de huit ans, la relation est fusionnelle pour ainsi dire. Floue aussi qui voit la première entraîner la seconde, sa "gueule d'ange", au gré des dérives de son existence chaotique -ainsi d'un mariage en forme de "cinquième chance", de son propre aveu imbibé, qu'elle envoie valdinguer le soir même des noces. Et de reprendre sa vie de bâton de chaise, fêtes et alcools à l'identique, tristes, sous le regard complice de la fillette, tout à son amour inconditionnel et mimétique pour sa mère. Jusqu'au jour où cette dernière, une rencontre dans un night-club plus loin, disparaît des radars, laissant Elli seule et livrée à elle-même...

Premier long métrage de Vanessa Filho, Gueule d'ange trace le portrait en miroir d'une mère à la détresse irresponsable et de sa fillette promise, selon toute vraisemblance, à devenir sa copie conforme, perspective envisagée entre réalisme social et naturalisme stylisé. Si le film n'est pas exempt de défauts, dans sa première partie en particulier où le misérabilisme caricatural affleure tandis que Marion Cotillard en fait des caisses, le propos s'affine toutefois à mesure qu'il se resserre sur Elli, magistralement incarnée par l'épatante Ayline Aksoy-Etaix, en quelque mélange d'intensité et d'opiniâtreté farouche. À sa suite, et sans avoir l'éclat de l'extraordinaire Nobody Knows de Kore-eda, que le film évoque par son dispositif initial, Gueule d'ange se mue en troublant tableau d'une enfance malmenée mais pas dénuée de ressources, inconfortable, certes, mais aussi émouvant.