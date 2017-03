[Critique ciné] Going to Brazil, Very Bad Trip français et au féminin

Le "pitch" semble avoir été très clair: un Very Bad Trip français et au féminin. Nous sommes dont invités à suivre l'équipée sud-américaine d'un trio de copines invitées au mariage de leur amie qui va épouser un riche héritier brésilien. Alcool, sexe et accidents de parcours transformeront bientôt le rêve luxueux en cauchemar éveillé. Si quelques gags font mouche et si la complicité des actrices génère quelques moments goûteux, l'ensemble manque autant de personnalité que d'impact. Ce type de film à formule est beaucoup mieux fait aux États-Unis, quoiqu'en puisse penser Patrick Mille...

De Patrick Mille. Avec Vanessa Guide, Alison Wheeler, Margot Bancilhon. 1h34. **(*)