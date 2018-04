[Critique ciné] Game Night, un divertissement plaisant

Joueurs compulsifs, Max (Jason Bateman) et Annie (Rachel McAdams) accueillent chaque semaine deux couples d'amis pour des "game nights" passionnées. Charades, jeux de société, quizz cinéphiles, tout y passe, jusqu'au jour où Brooks (Kyle Chandler), le frère m'as-tu vu de Max, leur propose une soirée polar plus vraie que nature, histoire de pimenter quelque peu leur ordinaire. Mais si tous s'y plongent avec empressement, l'affaire prend rapidement une tournure inattendue... Sans révolutionner en rien le genre, cette comédie criminelle n'en fonctionne pas moins allègrement, alignant gags et rebondissements avec un appréciable aplomb (à défaut de vraisemblance), tandis que le couple McAdams-Bateman fait des étincelles. Assez pour se laisser prendre au jeu d'un divertissement plaisant.

De Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Avec Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler. 1 h 40. Sortie: 04/04. ***(*)