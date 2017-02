Cabotin devant la caméra, académique derrière, l'acteur-réalisateur Denzel Washington ne fait pas oublier que Fences fut une pièce de théâtre avant d'être (scolairement) adapté. Cette chronique familiale et sociale sur fond d'années 50 et autour d'un éboueur frustré, blessant malgré lui ses proches, ne touche que sporadiquement tant elle est bavarde et consciente de son importance supposée.

De Denzel Washington. Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson. 2h19. Sortie: 22/02. **(*)