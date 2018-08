[Critique ciné] Dog Days: mauvais esprits s'abstenir

Des femmes, des hommes, des enfants et des chiens. La vie amoureuse, familiale et professionnelle des premiers influencée par les derniers cités. Ou comment la gent canine se mêle de rendre les humains plus heureux. Tel est le programme de Dog Days, film choral tellement chargé de bons sentiments qu'on craint de le voir exploser, couvrant les spectateurs d'éclats de guimauve et de gouttes d'eau de rose. Touchant certes par moments, nanti de quelques bons gags visuels et verbaux, le spectacle est malheureusement tellement lisse et prévisible qu'on en vient à souhaiter qu'un cabot dérape et morde quelqu'un. Bref, mauvais esprits s'abstenir.

De Ken Marino. Avec Vanessa Hudgens, Nina Dobrev, Finn Wolfhard. 1h52. Sortie: 29/08. **