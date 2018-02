[Critique ciné] Den of Thieves, un film aux allures de reportage embarqué

À Los Angeles, ville qui détient le record mondial du nombre de braquages de banques, un groupe de malfrats prépare un casse des plus audacieux, visant la Réserve fédérale. Une équipe de policiers aussi décidés qu'eux s'attache à les en empêcher. Dans les deux camps, on porte poils et tatouages, mâle détermination et musculature bodybuildée. De quoi engendrer des parallèles par endroits captivants, dans un film aux allures de reportage embarqué, dont la trop longue durée vient malheureusement émousser les idées souvent bonnes pourtant. Plus court et ramassé, ce Den of Thieves (Criminal Squad) avec Gerard Butler en mode Mel Gibson aurait mieux percuté.

De Christian Gudegast. Avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis "50 Cent" Jackson. 2h20. Sortie: 21/02. **(*)