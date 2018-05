[Critique ciné] Dans la brume, que des clichés

Et soudain, des phénomènes souterrains font trembler Paris. Une brume se dégage des sous-sols, qui emplit les rues et tue toutes celles et ceux qui n'ont pas pu gagner les étages supérieurs. Pour un couple et leur fille qui vit dans une bulle pour raisons médicales, la lutte contre la mort commence... Hormis la découverte d'un Paris différent, rien que des clichés au menu du film de Daniel Roby. La SF française a encore du chemin à faire...

De Daniel Roby. Avec Romain Duris, Olga Kurylenko. 1h29. Sortie: 09/05. **(*)