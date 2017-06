[Critique ciné] Comment j'ai rencontré mon père, anecdotique

Soit l'histoire d'Enguerrand (Owen Kanga), enfant adopté d'origine africaine, croyant trouver son père biologique en Kwabéna (Diouc Koma), immigré clandestin débarqué nuitamment sur une plage du Nord et voulant à tout prix gagner l'Angleterre. S'ensuivent des aventures à rebondissements venues redessiner le paysage familial -la mère responsable (Isabelle Carré), le père immature (François-Xavier Demaison) et le papy facétieux (Albert Delpy en roue libre)-, maigre argument d'un film sympathique, mais plus encore anecdotique.

De Maxime Motte. Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Diouc Koma. 1h25. Sortie: 07/06. *