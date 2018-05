[Critique ciné] Comme des rois, chargé de pathos

Père et fils sont acoquinés dans des arnaques minables, juste pour survivre. Mais tandis que papa retombe dans les plans qui l'ont déjà conduit derrière les barreaux, fiston rêve de faire des études pour devenir comédien... Kad Merad et Kacey Mottet Klein sont formidables, ils incarnent et c'est beau. Dommage que le drame social de Xabi Molia se charge de pathos là où, plus sec et tranchant, il aurait fait un tout bon film.

De Xabi Molia. Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud. 1h24. Sortie: 09/05. ***