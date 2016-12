[Critique ciné] Collateral Beauty, Will Smith veut son Oscar

Will Smith ne se contente pas de son statut de star populaire, aimée du public pour ses performances dans la comédie et le film d'action. Il aimerait, c'est sûr, se gagner une place au soleil des Oscars, qui l'ont nominé (mais sans le couronner) pour Ali en 2002 et The Pursuit of Happyness cinq ans plus tard. Le personnage de Howard Inlet dans Collateral Beauty incarne le désir de l'acteur d'être pris au sérieux et adoubé dans le drame qui seul semble ouvrir la voie menant à la statuette dorée. Smith met son charisme naturel et sa présence à l'écran au service d'un héros dépressif, qu'une tragédie intime (la mort de sa fille, d'un cancer, à six ans) a comme sorti de la vie. À la tête d'une agence de publicité new-yorkaise, il n'a plus le coeur au travail, suscitant l'inquiétude de certains associés pour la société et pour leurs jobs. Lesquels vont imaginer un stratagème pour éliminer Howard en le faisant déclarer mentalement incapable. Le plan consiste à placer sur son chemin... la Mort, l'Amour et le Temps. En réalité, trois acteurs engagés pour l'occasion. On se gardera de dévoiler la suite du récit. Tout en se doutant qu'elle ne sera pas précisément subtile ni légère. Quand Hollywood se pique de métaphysique, la sentimentalité n'est jamais loin, et Collateral Beauty en remet plusieurs couches. Dommage pour Will Smith, qui repassera pour l'Oscar. Aussi pour l'excellente distribution (Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Helen Mirren) réunie autour de lui.

DE DAVID FRANKEL. AVEC WILL SMITH, KATE WINSLET, KEIRA KNIGHTLEY. 1H34. SORTIE: 21/12. **