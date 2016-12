[Critique ciné] Cigarettes et chocolat chaud, à savourer

Ils s'étaient rencontrés à une manif, en avaient fait beaucoup d'autres ensemble, s'étaient mariés et avaient eu deux filles. La mort les ayant séparés, Denis élève désormais seul Janine et Mercredi, avec beaucoup de coeur mais dans la gêne financière et de manière bordélique. Au point de voir les autorités débarquer, soupçonnant le père de ne pas remplir ses obligations... Autour d'un Gustave Kervern parfait dans son rôle, Sophie Reine signe une comédie tendre, rebelle et teintée de folie douce. Ce film excentrique sourit aux marginaux et rêve d'un monde meilleur. A savourer malgré ses maladresses!

DE SOPHIE REINE. AVEC GUSTAVE KERVERN, CAMILLE COTTIN, HÉLOÏSE DUGAS. 1H38. SORTIE: 21/12. ***(*)