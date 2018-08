[Critique ciné] Christ(off), trop court en idées

Pour trouver l'argent nécessaire à l'ouverture d'un hôpital pour enfants en Haïti, le Père Marc (le savoureux Lucien Jean-Baptiste) crée un groupe musical composé de prêtres. Enfin presque, puisqu'un certain Chris, 33 ans, guitariste chevelu, intègre bientôt la formation au prix d'un déguisement... Le retour de Michaël Youn, dans ce rôle de rockeur immature et absurdement christique, occasionne quelques rires, mais rares. La comédie de Pierre Dudan a la satire hésitante, tantôt appuyée, tantôt bienveillante, sans jamais vraiment décoller. Une énième comédie populaire française trop courte en idées comme en gags, et bien sûr démagogique.

De Pierre Dudan. Avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos. 1 h 31. Sortie: 22/08. **