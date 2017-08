[Critique ciné] Cherchez la femme, un film qui détonne joliment

Couple d'étudiants en terminales de Sciences Po, Armand (Félix Moati) et Leila (Camélia Jordana) projettent de partir à New York pour un stage aux Nations unies. Moment où, revenu radicalisé d'un séjour au Yémen, Mahmoud (William Lebghil), le frère de la jeune femme, décide de la séquestrer dans l'appartement familial, ne laissant à son petit ami d'autre ressource que de revêtir le voile intégral s'il souhaite encore la voir. Et Schéhérazade d'apparaître dans le paysage couverte de son tchador, le travestissement ne fonctionnant que trop bien puisque Mahmoud ne tarde pas à en pincer pour l'inconnue...

Une comédie sur l'intégrisme et la radicalisation, il fallait assurément oser. S'emparant d'un sujet éminemment sensible, la cinéaste franco-iranienne Sou Abadi (auteure précédemment du documentaire S.O.S. à Téhéran, et signant là son premier film de fiction) s'en acquitte avec bonheur. À supposer que l'on puisse rire de tout, encore convient-il d'y mettre la manière, et celle choisie pour Cherchez la femme se révèle jubilatoire, la réalisatrice trouvant le ton et la distance justes, tout en se jouant des clichés avec un incontestable aplomb. Porté par une distribution enlevée, le vaudeville qui s'ensuit, s'il est quelque peu improbable sans doute, se révèle aussi réjouissant que décoiffant, même si un tantinet déforcé par un final échevelé à l'excès. Qu'à cela ne tienne: dans le paysage globalement sinistré de la comédie française, voilà un film qui détonne joliment...