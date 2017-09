[Critique ciné] Cargo, riche en atmosphère

Quand son père est tombé par-dessus bord du chalutier familial, c'est toute la vie de Jean qui a basculé. Il va se retrouver avec un papa hospitalisé dans le coma, un bateau nécessitant des investissements et une dette trop grande pour pouvoir faire face... Pour son premier long métrage, Gilles Coulier signe une étude de milieu (les pêcheurs de la côte flamande) riche en atmosphère et servie par d'excellents comédiens. Dommage que le récit se meuve avec lenteur et s'égare dans des méandres ne menant qu'à une fin décevante. On retient l'art de Coulier pour planter un décor, professionnel, social et intime. Il lui manque juste un scénario.

De Gilles Coulier. Avec Sam Louwyck, Wim Willaert, Sebastien Dewaele. 1h31. Sortie: 13/09. ***