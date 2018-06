[Critique ciné] Book Club, trop lisse

Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen affichent une forme épatante en quatuor d'amies réunies dans un club de lecture et ne laissant pas le poids des années vaincre leur soif de vivre. Dommage que malgré les piments sexy qu'il glisse dans sa chronique, le film se révèle trop lisse, trop préoccupé de séduire pour que, sous sa surface de glamour et de gags, puisse se développer quelque résonance humaine un tant soit peu authentique. Le spectacle est plaisant par moments, les actrices s'y amusent visiblement à jouer avec leur propre image, mais l'ensemble reste d'une prévisibilité navrante.

De Bill Holderman. Avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen. 1h37. Sortie: 27/06. **(*)