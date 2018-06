[Critique ciné] Blockers, comédie rigolote

Trois copines de lycée font le pacte de toutes perdre leur virginité avant la fin de leur dernière année scolaire. Plus vite dit que fait, une suite de péripéties burlesques venant faire obstacle au voeu des jeunes filles. Parvenues encore vierges au jour du bal de fin d'études, il leur faudra opérer un forcing... Sur une idée tout sauf originale, simple prétexte à la multiplication de gags et de situations limites, Kay Cannon signe une comédie rigolote, doublée d'un hymne féministe. Car, plus que de défloraison, c'est de contrôle sur leur vie et sur leur corps que les personnages nous parlent d'amusante façon. Une "sex comedy" pleine de verve où Leslie Mann, en mère célibataire d'une des trois héroïnes, trouve un de ses meilleurs rôles.

De Kay Cannon. Avec Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena. 1h42. Sortie: 20/06. ***(*)