[Critique ciné] Black Panther, le nouveau Marvel

Apparu dans Captain America: Civil War en 2016, il aura mis plus d'un demi-siècle pour se voir consacrer un film. T'Challa, alias Black Panther, fut créé par Stan Lee et Jack Kirby dès 1966. Premier super-héros de comics noir et africain, ce jeune prince héritier d'un royaume imaginaire prend à l'écran les traits de Chadwick Boseman, dans un film bien excitant qui apporte du sang neuf à la galaxie cinématographique Marvel. Tant les décors que l'action (où s'opposent tradition et révolution) y sont intelligemment ethnicisés. Avec un soupçon de réflexion politique en prime. Et une réalisation percutante de Ryan Coogler, l'auteur des remarquables Fruitvale Station et Creed.

De Ryan Coogler. Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o. 2h14. Sortie: 14/02. ***(*)