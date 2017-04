[Critique ciné] Before I Fall, aimable tranche de fantastique contemporain

La jeune fille, qu'entourent ses amies d'école et qu'attend son petit copain, est loin de se douter que ce sera son dernier jour. Et qu'elle va le vivre plusieurs fois... Croisement du film de lycée pour grand(e)s adolescent(e)s et de Groundhog Day, Before I Fall distille assez habilement un suspense tout à la fois surnaturel et quotidien. Sa parabole humaniste frôle parfois l'édifiant, mais l'interprétation de Zoey Deutch permet à cette aimable tranche de fantastique contemporain de rester captivante.

DE RY RUSSO-YOUNG. AVEC ZOEY DEUTCH, HALSTON SAGE, ELENA KAMPOURIS. 1H39. SORTIE: 05/04. ***