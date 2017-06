[Critique ciné] Baywatch, d'un ennui abyssal

Vestige d'une époque où les séries télé étaient loin de faire de l'ombre au cinéma, Baywatch est passée à la postérité pour avoir révélé la pneumatique de Pamela Anderson. Cette dernière a droit, tout comme David Hasselhoff d'ailleurs, à un caméo dans cette relance poussive où une jeune tête brûlée, Matt Brody (Zac Efron), intègre en qualité de stagiaire l'équipe de sauveteurs conduite par Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), et s'employant à déjouer une entreprise criminelle menaçant la tranquillité de la baie. L'un ou l'autre gags bien sentis ne suffisent pas à sauver de l'ennui abyssal une comédie d'action revisitant mollement la trilogie sea, sex and sun; à croire, du reste, que le scénariste et le réalisateur étaient déjà en vacances...

De Seth Gordon. Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach. 1h57. Sortie: 14/06. *