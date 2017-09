[Critique ciné] American Made, satire bien trop légère pour avoir un impact profond

La CIA l'avait repéré pour ses qualités de pilote, mais aussi pour sa personnalité de risque-tout. L'agence d'espionnage américaine a donc recruté sans mal ce commandant travaillant jusqu'alors pour la compagnie TWA. Barry Seal allait devenir l'oeil aérien des États-Unis en Amérique centrale et du Sud, volant à basse altitude pour photographier notamment les rebelles sandinistes au Nicaragua. Il allait aussi travailler pour la DEA, la police anti-drogue. Un rôle pour lequel il était particulièrement bien placé, puisqu'il tirait l'essentiel de ses revenus du transport de cocaïne au service du cartel de Medellín! Librement inspiré par une histoire vraie, qui fit beaucoup parler d'elle à l'époque, American Made nous ramène aux années 80, aux louches manoeuvres politiques de la CIA et aux trafics d'un certain Pablo Escobar. Tom Cruise y incarne Barry Seal avec un charisme bien supérieur à celui de son modèle. Sa performance pousse vers un très probable succès populaire un film qui joue la carte de l'humour et de l'aventure tout en mettant le doigt sur la confusion morale d'un temps pas si éloigné de nous. Réalisateur d'action des plus efficaces (on lui doit notamment The Bourne Identity), Doug Liman signe une satire bien trop légère pour avoir un impact profond. Il se situe plus près d'Argo que de M.A.S.H., son souci de divertir prenant le pas sur le fond d'une histoire pourtant bien éclairante dans sa confusion même. Et qui méritait un trait plus mordant, absent d'un film qui amuse sans créer de tension ni encore moins de réflexion sur des thèmes (moraux, politiques) pourtant riches en potentiel détonant.

De Doug Liman. Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson. 1h55. Sortie: 13/09. ***