[Critique ciné] Adrift, pas prenant

Une jeune femme se réveille tout au fond d'un bateau sinistré, en pleine dérive. Assommée quand la tempête s'est abattue sur le voilier, elle revient à elle pour constater avec horreur que son compagnon de voyage et amoureux n'est plus à bord... Ainsi commence un film de survie en mer inspiré par une histoire vraie et parsemé de flash-back. Shailene Woodley (révélation de la saga Divergent et si épatante dans la série Big Little Lies) met du coeur dans une performance d'actrice qui laisse malheureusement un peu indifférent. Scénario et réalisation alignant les poncifs du genre sans y insuffler quoi que ce soit de prenant ou de réellement impressionnant.

Drame De Baltasar Kormákur. Avec Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas. 1 h 37. Sortie: 04/07. **(*)