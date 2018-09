[Critique ciné] Ademloos, classique mais percutant

Classique mais ô combien percutant, ce documentaire belge consacré aux victimes de l'amiante et au scandale toujours en cours. Car ce minerai désormais interdit chez nous est toujours fabriqué et cause cancer, asbestose et mésothéliome en grand nombre dans plusieurs pays dont l'Inde, où la société Eternit s'est exportée alors même que la dangerosité de ses produits amiantés ne faisait plus de doute... Daniel Lambo, issu d'un village flamand dominé par l'industrie cynique, réagit à la mort de son père dans d'horribles souffrances en tournant Ademloos, film indigné suivant le difficile combat de victimes toujours niées ailleurs, même si la justice belge a reconnu (mollement) leurs droits ici.

De Daniel Lambo. 1h15. Sortie: 05/09. ***(*)