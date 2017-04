[Critique ciné] A United Kingdom, vibrante love story 40's

Disons-le sans détour: les aficionados pur jus d'un cinéma d'auteur aventureux et exigeant risquent bien de ne pas trouver leur compte dans la vision de cette vibrante love story défiant les iniquités dans l'Angleterre et l'Afrique australe de la fin des années 40. Mais les enjeux inscrits au coeur du nouveau film d'Amma Asante (Belle), drame suranné à l'académisme certain, résonnent avec une force et une actualité telles qu'ils déclassent l'idée même d'une appréciation purement formelle ou esthétique. L'histoire est peu connue mais authentique, qui s'attache au destin contrarié de Ruth Williams, jeune office girl londonienne, et Seretse Khama, roi du protectorat du Bechuanaland, soit le futur Botswana indépendant. Du fossé culturel qui les sépare aux réticences marquées de leurs familles respectives, du racisme "ordinaire" aux législations ayant cours en Grande-Bretagne et dans le sud de l'Afrique à l'époque: tout semble devoir s'opposer à leur union. Par-delà les excès violoneux, le film illustre avec foi, et intensité, la manière dont le couple va braver les interdits. Une belle leçon de courage politique qui aurait mérité un écrin lui-même davantage rétif aux conventions.

D'AMMA ASANTE. AVEC ROSAMUND PIKE, DAVID OYELOWO, TOM FELTON. 1H51. SORTIE: 19/04. *** >> Lire également notre dossier avec les interviews de Rosamund Pike et Amma Asante.