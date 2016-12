[Critique ciné] À fond, cocktail de panique et de comique

La route le sera plus encore avec un cruise control déficient, lançant la voiture et ses occupants à une vitesse de plus en plus élevée vers le Sud et un accident fatal de plus en plus probable... Le cocktail de panique et de comique par endroits méchant génère de jolis moments burlesques, littéralement déjantés (le "beauf'" en poursuite, savoureux). Mais le film n'en revient pas moins vite dans les conventions de la comédie familiale à la française. Et limite ainsi son impact hilarant, à défaut de sa vitesse...

DE NICOLAS BENAMOU. AVEC JOSÉ GARCIA, ANDRÉ DUSSOLLIER, CAROLINE VIGNEAUX. 1H31. SORTIE: 21/12. **(*)