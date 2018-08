[Critique ciné] A casa tutti bene (Une famille italienne), plaisir au rendez-vous

À preuve ce nouveau film de Gabriele Muccino (L'Ultimo bacio, The Pursuit of Happyness aux États-Unis), où une fête de famille sur une île s'éternise pour cause de météo, avec des conséquences burlesques et volontiers grinçantes. Si les stéréotypes ne sont pas évités, et si les ficelles sont parfois épaisses, le plaisir n'en est pas moins au rendez-vous d'une comédie acide comme l'Italie les adore (gros succès là-bas!).

De Gabriele Muccino. Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci. 1h45. Sortie: 08/08. ***