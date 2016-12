Courts, toujours

Initié en France en 2010, Le Jour le plus court a acquis une dimension internationale, pour s'étendre désormais à plus de 50 pays. Côté belge, la Fédération Wallonie-Bruxelles fait depuis trois ans la fête au court métrage à la faveur du solstice d'hiver, le 21 décembre, et 27 opérateurs culturels, répartis sur dix villes, participent à cette troisième édition, forte de quelque 153 films. Nouveauté du millésime 2016, la manifestation s'est dotée d'un parrain en la personne de Bouli Lanners, le réalisateur d'Eldorado se fendant pour le coup d'un double programme "clé en main" associant l'un de ses courts métrages à d'autres l'ayant marqué, au rang desquels Dimanches de Valéry Rosier (photo), J'adore le cinéma de Vincent Lannoo et È pericoloso sporgersi de Jaco Van Dormael. Soit deux propositions parmi beaucoup d'autres, pas moins alléchantes. À noter que la RTBF et BeTV s'associent à l'opération, en programmant l'une, une Nuit du court, l'autre, un ensemble de courts belges.

LE 21/12, EN WALLONIE ET À BRUXELLES. WWW.LEJOURLEPLUSCOURT.BE