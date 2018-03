Christian Bale en cinq rôles marquants

Rebelotte quelques années après The Machinist, Bale joue Dicky Ecklund, un entraîneur de boxe accro au crack et se torture encore une fois pour perdre cette fois-ci vingt kilos. Son interprétation en totale harmonie avec celle de Mark Wahlberg, son demi-frère dans le film, lui vaudra son premier Oscar, le récompensant dans la catégorie "meilleur second rôle masculin".

Empire du soleil

À l'instar de certains autres acteurs, Christian Bale a commencé sa carrière alors qu'il était enfant. À 10 ans, il jouait déjà au théâtre dans la pièce The Nerds au côté de Rowan Atkinson. Trois ans plus tard, il est celui que Steven Spielberg choisit parmi plus de 400 enfants pour interpréter Jim Graham, le héros de son adaptation du roman de J. G. Ballard, Empire of the Sun. À seulement 13 ans, il se retrouve avec tout un film sur les épaules, jouant un enfant perdu au sein du conflit entre Américains et Japonais. Il assumera pleinement son statut, portant l'un des films figurant parmi les plus sous-estimés du réalisateur.