César: double récompense pour la coproduction belge "Elle"

Dans ce thriller subversif, Isabelle Huppert incarne une femme violée qui se met à traquer son agresseur. Pour sa première oeuvre française, le réalisateur de "Basic Instinct" et de "Robocop" reste fidèle à ses thèmes fétiches: le sexe et la violence.

Le film concourrait aussi dans les catégories "Meilleure réalisation", "Meilleur espoir masculin" (avec le Belge Jonas Bloquet), "Meilleure actrice dans un second rôle" (Anne Consigny), "Meilleur acteur dans un second rôle" (Laurent Lafitte), "Meilleure photo", "Meilleure adaptation", "Meilleur montage", "Meilleur son", "Meilleure musique originale".

"Elle" avait déjà été consacré début janvier par les Golden Globes américains, remportant le prix de meilleure actrice pour Isabelle Huppert et meilleur film en langue étrangère.

Pour le César de la "Meilleure actrice", Isabelle Huppert était en lice face à la Belge Virginie Efira ("Victoria"), Marion Cotillard ("Mal de pierres), Judith Chemla ("Une vie"), Marina Foïs ("Irréprochable"), Sidse Babett Knudsen ("La fille de Brest") et Soko ("La danseuse"/coproduction des "Films du Fleuve", avec le Belge François Damiens).

Très souriante, l'actrice rousse, en longue robe verte, a remercié "Paul Verhoeven qui a mis en scène ce film si intelligemment, si audacieusement, si malicieusement". "Je pense parfois au rapport entre l'interprète que je suis et le rôle que j'ai joué, et je crois que pour Elle le rôle l'emporte sur l'interprète", a-t-elle dit. "Parce qu'au fond je ne jouais pas plus mal, aussi bien peut-être que d'autres films, mais cette année il me semble que l'avez mieux remarqué dans Elle", a-t-elle poursuivi.

Le César du "Meilleur acteur" a été attribué à l'acteur français Gaspard Ulliel pour son rôle dans "Juste la fin du monde", un huis clos familial du Canadien Xavier Dolan. Ce dernier, à 27 ans, a pour sa part reçu le César du "Meilleur réalisateur" pour son sixième film qui lui a déjà valu le Grand Prix du Festival de Cannes 2016.

Le César d'honneur a été remis à l'acteur américain George Clooney qui a lancé depuis Paris un appel à la défense de la liberté dans l'Amérique du nouveau président Donald Trump. Il a également lancé un "Je t'aime" à son épouse Amal présente dans la salle et dont la grossesse a récemment été révélée.

Le film "Divines" de Houda Benyamina s'est illustré en remportant plusieurs César. L'oeuvre a été sacrée "Meilleur Premier film" et les actrices Déborah Lukumuena et Oulaya Amamra ont respectivement été récompensées des Césars de "Meilleure Actrice dans un Second Rôle" et "Meilleur Espoir Féminin".

"Moi, Daniel Blake" a reçu le César du meilleur film étranger. Ce film de Ken Loach, Palme d'or au dernier Festival de Cannes décrit la dégringolade d'un chômeur broyé par le système. "La Fille inconnue" des frères Dardenne était en lice pour ce César du "Meilleur film étranger".

Le César du meilleur film d'animation a récompensé le film franco-suisse "Ma Vie de courgette", conte délicat sur la tolérance à travers la quête de bonheur d'un petit garçon défavorisé. "La Tortue Rouge" du Néerlandais Michael Dudok de Wit, coproduit par la société belge du groupe d'édition Dupuis "Belvision, était aussi nommé dans cette catégorie.

Le compositeur franco-libanais Ibrahim Maalouf, également trompettiste et pianiste, a reçu le César de la Meilleure Musique Originale pour la production "Dans les forêts de Sibérie."

La 42e Cérémonie des César avait pour maître de cérémonie l'humoriste et comédien Jérôme Commandeur.