Ces artistes qui mêlent une carrière au cinéma avec une carrière musicale

Childish Gambino - Donald Glover Avec quatre albums à son actif, Childish Gambino est un rappeur/producteur bien ancré dans le rap game américain - et mondial. En 2016, il sort l'album Awaken, My Love! dont le single Redbone sera en lice pour remporter le Grammy Award de la meilleure chanson. Mais derrière Childish Gambino, il y a Donald Glover. À peine sorti de l'université de New York, Glover commence à écrire pour la série 30 Rock de NBC. Il commence sa carrière en tant qu'acteur en 2009 dans Community, puis jouera également dans Girls. Toujours à la TV, il est également producteur, scénariste, réalisateur et acteur de la série Atlanta. Au cinéma, on le voit percer réellement en 2015 dans le blockbuster de Ridley Scott The Martian, puis dans Magic Mike XXL ou encore Spider Man: Homecoming. Il sera le 23 mai prochain dans Solo: A Star Wars Story, le nouveau spin-off de la saga.

Mr Oizo - Quentin Dupieux Anciennement dans l'écurie FCom/PIAS de Laurent Garnier, il est aujourd'hui l'un des producteurs phares du label Ed Banger avec Justice ou Cassius, proposant une électro très contemporaine, répétant souvent qu'il articule ses productions autour du "grand n'importe quoi". À côté de sa carrière musicale bien réussie, il y a une carrière de réalisateur, depuis 1997. Réalisateur de clips d'abord (pour lui-même mais aussi pour Laurent Garnier, Marylin Manson, Metronomy...) puis de longs métrages. Son septième film, Au Poste! sortira dans le courant du mois de juillet, avec un casting sympathique: Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig (du Palmashow), Anaïs Demoustier, Orelsan ou encore Albert Dupontel.

Will Smith Dévoilé par son duo de rap avec DJ Jazzy Jeff sous le pseudonyme "The Fresh Prince", il obtiendra le Grammy Award de la meilleure performance rap pour Parents Just Don't Understand en 1988. Récompense qu'il recevra encore trois ans plus tard avec Summertime. En solo, il en recevra à nouveau deux pour la bande originale de Men in Black et pour Gettin' Jiggy with It, ce qui, pour l'anecdote, lui vaut plus de Grammies qu'Elvis Presley, Pink Floyd ou Led Zeppelin... Révélé en 1991 à la télévision avec la sitcom The Fresh Prince of Bel-Air, racontant ses propres aventures, il commencera sa carrière au cinéma avec Break Out. La suite est plutôt connue: un succès énorme pour des films comme Bad Boys, Independence Day, Men in Black, I, Robot ou I Am Legend. Il reste aujourd'hui l'un des acteurs ayant récolté le plus d'argent au box-office pour ses films.

Jared Leto Artiste surdoué, Jared Leto jongle entre sa vie d'acteur à grand succès et de leader de son groupe Thirty Seconds to Mars. Il a joué dans des grands succès (Fight Club, Requiem For A Dream ou Blade Runner 2049) comme dans des films un peu moins acclamés (American Psycho, Suicide Squad...), mais son apogée restera son Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation d'une transgenre séropositive dans Dallas Buyers Club, en 2014. Avec son frère Shannon et Tomo Milicevic, il forme en 1998 le groupe Thirty Seconds To Mars, fortement récompensé, notamment aux MTV Europe Music Awards (8 récompenses). Le groupe vient tout juste de sortir son cinquième album, America, pour lequel le chanteur/acteur vient de traverser les USA en stop.

Jamie Foxx Artiste ultra-acclamé, quatrième afro-américain à obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour avoir pris les traits de Ray Charles dans Ray en 2005, Jamie Foxx a également une aventure musicale sur le côté. Beaucoup de monde a déjà entendu son featuring avec Kanye West, Gold Digger, mais peu de gens savent qu'il a en vérité quatre albums à son actif, dont le dernier, Hollywood: A Story of a Dozen Roses est sorti en 2015. Et l'acteur de Django Unchained sait s'entourer, puisqu'on peut remarquer des collaborations avec Drake, Pharrell Williams, The Game, Snoop Dogg, Wiz Khalifa...

Bonus: Christopher Lee Avec près de 60 ans de carrière, feu Sir Christopher Lee est un monstre du cinéma. Mais la petite histoire derrière la grande, c'est que celui qui prêta ses traits au personnage de Saroumane dans The Lord of The Rings ou au Comte Dooku dans la première trilogie de Star Wars a également sorti des chansons de Noël version heavy metal. En 2012, il chantait A Heavy Metal Christmas, un an plus tard A Heavy Metal Christmas Too et en 2014, Darkest Carols, Faithful Thing. Lorsqu'il sortit cette dernière chanson, il avait alors... 92 ans!

